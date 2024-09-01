Томпсон победил Арнальди в третьем круге US Open-2024

Австралийский теннисист Джордан Томпсон в трех сетах обыграл итальянца Маттео Арнальди в третьем круге US Open-2024.

Матч завершился со счетом 7:5, 6:2, 7:6 (7:5). Продолжительность игр составила 2 часа 35 минут.

32-я ракетка мира Томпсон 9 раз подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал 4 брейк-пойнта из 6. У 30-й ракетки мира Арнальди 5 эйсов, 8 двойных и 1 реализованный брейк-пойнт из 2.

В четвертом круге турнира «Большого шлема» Томпсон сыграет с победителем матча Алекс Де Минаур (Австралия, 10) — Дэниэл Эванс (Великобритания). 30-летний австралиец второй раз в карьере вышел во вторую неделю US Open.

Нью-Йорк (США)

Турнир «Большого шлема» US Open

Общий призовой фонд 75 000 000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Третий круг

Джордан Томпсон (Австралия) — Маттео Арнальди (Италия, 30) — 7:5, 6:2, 7:6 (7:5)