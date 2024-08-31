Александрова и Соболенко сыграют в третьем круге US Open

Российская теннисистка Екатерина Александрова и вторая ракетка мира Арина Соболенко сыграют в третьем круге US Open в ночь с пятницы на субботу, 31 августа. Начало — не ранее 04.00 по московскому времени.

Пути теннисисток пересекались пять раз, у Арины минимальное преимущество по личным встречам — 3-2.

Следить за матчем US Open-2024 можно с помощью текстовой трансляции на сайте «СЭ». Официальных трансляций Открытого чемпионата США в России в 2024 году не запланировано. Ряд тематических пабликов соцсети «ВКонтакте» предлагает смотреть матчи в прямом эфире.

Расписание и результаты игр сеток в мужском, женском, парных и смешанном разрядах доступны на нашем сайте в разделах «Матч-центр» и «Теннис» («Большой шлем», US Open).

Основная информация о турнире «Большого шлема» доступна по ссылке на сайте «СЭ».