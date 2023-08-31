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«Большой шлем»

Сегодня, 22:17

Александрова за час разгромила Цуренко во втором круге US Open

Екатерина Александрова.
Фото Global Look Press
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Россиянка Екатерина Александрова в матче второго круга US Open в двух сетах обыграла украинку Лесю Цуренко — 6:1, 6:3. Встреча продолжалась 59 минут.

В следующем раунде Александрова сыграет с победительницей матча Мартина Тревизан (Италия) — Маркета Вондроушова (Чехия, 9).

Нью-Йорк (США)

Турнир «Большого шлема» US Open

Общий призовой фонд 65 000 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Второй круг

Екатерина Александрова (Россия, 22) — Леся Цуренко (Украина) — 6:1, 6:3

Источник: https://www.sport-express.ru/tennis/L/big/usopen/2023/11/6/
US Open
Екатерина Александрова
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