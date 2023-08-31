Александрова за час разгромила Цуренко во втором круге US Open

Сегодня, 22:17
Россиянка Екатерина Александрова в матче второго круга US Open в двух сетах обыграла украинку Лесю Цуренко — 6:1, 6:3. Встреча продолжалась 59 минут.
В следующем раунде Александрова сыграет с победительницей матча Мартина Тревизан (Италия) — Маркета Вондроушова (Чехия, 9).
Нью-Йорк (США)
Турнир «Большого шлема» US Open
Общий призовой фонд 65 000 000 долларов
Открытые корты, хард
Женщины
Одиночный разряд
Второй круг
Екатерина Александрова (Россия, 22) — Леся Цуренко (Украина) — 6:1, 6:3