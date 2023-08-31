Александрова за час разгромила Цуренко во втором круге US Open

Россиянка Екатерина Александрова в матче второго круга US Open в двух сетах обыграла украинку Лесю Цуренко — 6:1, 6:3. Встреча продолжалась 59 минут.

В следующем раунде Александрова сыграет с победительницей матча Мартина Тревизан (Италия) — Маркета Вондроушова (Чехия, 9).

Нью-Йорк (США)

Турнир «Большого шлема» US Open

Общий призовой фонд 65 000 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Второй круг

Екатерина Александрова (Россия, 22) — Леся Цуренко (Украина) — 6:1, 6:3