Сегодня, 02:00
Российская теннисистка Екатерина Александрова сыграет с чешкой Маркетой Вондроушовой в матче третьего круга турнира US Open в ночь на воскресенье, 3 сентября. Встреча начнется в 04.00 по московскому времени.
Смотреть в прямом эфире бесплатно видеотрансляцию матча Открытого чемпионата США в женском одиночном разряде можно будет в соцсети «ВКонтакте». «СЭ» проведет на сайте онлайн-трансляцию встречи Александрова — Вондроушова.
Александрова в первых раундах обыграла Лейлу Фернандес (7-6, 5-7, 6-4) и Лесю Цуренко (6-1, 6-3). Вондроушова — действующая чемпионка Уимблдона. На Открытом чемпионате США она победила Хан На-Рэ (6-3, 6-0) и Мартину Тревизан (6-2, 6-2).
Сетки турнира, расписание и результаты матчей мужчин и женщин, пар и микста, обзоры игр доступны в разделах «Большого шлема» и US Open сайта «СЭ».
US Open-2023: основная информация о турнире «Большого шлема»