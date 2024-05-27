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Сегодня, 18:50

Александрова проиграла Томовой в матче первого круга «Ролан Гаррос»

Владислав Корегин
Екатерина Александрова.
Фото Global Look Press
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Российская теннисистка Екатерина Александрова не смогла выйти во второй круг Открытого чемпионата Франции-2024, проиграв Виктории Томовой из Болгарии со счетом 3:6, 6:7 (5:7).

Матч продлился 1 час 31 минуту. Россиянка, занимающая 18-е место в рейтинге WTA, оформила 1 эйс, допустила 3 двойные ошибки и реализовала 3 брейка из 4. У ее соперницы 1 подача навылет, 3 двойные и 4 реализованных брейка из 8.

Во втором круге «Ролан Гаррос» Томова встретится с представительницей Китая Ван Синьюй.

Париж (Франция)

Турнир «Большого шлема» Roland Garros

Общий призовой фонд 53 478 000 евро

Открытые корты, грунт

Женщины

Одиночный разряд

Первый круг

Виктория Томова (Болгария) — Екатерина Александрова (Россия, 16) — 6:3, 7:6 (7:5)

Источник: https://www.sport-express.ru/tennis/L/big/rolandgarros/2024/11/5/
Теннис
Ролан Гаррос
Екатерина Александрова
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