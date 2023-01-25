Екатерина Макарова будет болеть за Соболенко в полуфинале Australian Open против Линетт

Олимпийская чемпионка Екатерина Макарова в своей колонке для «СЭ» объяснила, что необходимо делать белоруске Арине Соболенко для того, чтобы победить в полуфинале женского турнира Открытого чемпионата Австралии Магду Линетт из Польши.

— Фишка Линетт — это рваный ритм игры. Она постоянно непредсказуемо чередует короткие переводы и длинные удары, — отмечает Макарова. — Когда у нее это получается стабильно, то она способна обыграть любого игрока тура. В четвертьфинале Каролине Плишковой не хватило идеальной работы ног, чтобы классно отрабатывать все удары Магды. Надо было постоянно подходить ближе, отходить дальше. И делать это максимально быстро. Плюс Линетт хорошо держит заднюю линию, активно передвигается, вцепляется. Это ее хлеб.

У Арины сумасшедшая, классная, активная игра. Меня поражает то, какая она бесстрашная. Не боится играть самые сложные мячи, бьет смэш с отскока. Ну и, конечно, мощная подача. Эти качества двигают ее к победам. Поэтому если говорить про второй полуфинал, то каждый должен идеально сделать свое дело.

Я хорошо знаю Соболенко, поэтому не скрываю, что буду болеть за нее. Ей надо быть максимально сконцентрированной. Магда способна затащить ее в свои вязкие и тягучие сети. Поэтому важно не спешить с принятием решений, не стараться раньше времени забить. То есть действовать хладнокровно, активно разыграть мяч и выигрывать много очков благодаря подаче.