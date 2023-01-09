Екатерина Макарова назвала фаворитов Australian Open-2023

Олимпийская чемпионка, экс-восьмая ракетка мира Екатерина Макарова в интервью «СЭ» поделилась мнением о прогрессе Арины Соболенко. Прошлый сезон белорусская теннисистка закончила на пятой строчке рейтинга WTA.

— Соболенко не хватает концентрации, учитывая ее проблемы с двойными ошибками?

— Есть такой момент. Если ей чуть-чуть добавить хладнокровия, то она может подняться еще выше. Арина — классный атлет, играет в хороший, активный теннис. У нее мощные удары, она строит свою игру через быстрые розыгрыши.

— У нее есть все, чтобы стать первой ракеткой мира?

— Однозначно. Мы много с ней тренировались. Я еще тогда сказала, что из нее получится крутой игрок. Если сможет удержать тело и не будет получать травмы. Она прибавляет с каждым годом, поэтому не удивлюсь, если в 2023 году она выиграет один из турниров «Большого шлема».

— Кого вы считаете фаворитом Australian Open?

— У мужчин назову Новака Джоковича, у женщин — Арину Соболенко.