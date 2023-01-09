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Сегодня, 16:00

Екатерина Макарова назвала фаворитов Australian Open-2023

Тимур Ганеев
Корреспондент
Арина Соболенко.
Фото AFP
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Олимпийская чемпионка, экс-восьмая ракетка мира Екатерина Макарова в интервью «СЭ» поделилась мнением о прогрессе Арины Соболенко. Прошлый сезон белорусская теннисистка закончила на пятой строчке рейтинга WTA.

— Соболенко не хватает концентрации, учитывая ее проблемы с двойными ошибками?

— Есть такой момент. Если ей чуть-чуть добавить хладнокровия, то она может подняться еще выше. Арина — классный атлет, играет в хороший, активный теннис. У нее мощные удары, она строит свою игру через быстрые розыгрыши.

— У нее есть все, чтобы стать первой ракеткой мира?

— Однозначно. Мы много с ней тренировались. Я еще тогда сказала, что из нее получится крутой игрок. Если сможет удержать тело и не будет получать травмы. Она прибавляет с каждым годом, поэтому не удивлюсь, если в 2023 году она выиграет один из турниров «Большого шлема».

— Кого вы считаете фаворитом Australian Open?

— У мужчин назову Новака Джоковича, у женщин — Арину Соболенко.

Арина Соболенко. «У Соболенко есть все, чтобы стать первой ракеткой мира». Екатерина Макарова — о тренерской карьере и фаворитах AO

Теннис
Арина Соболенко
Екатерина Макарова
Новак Джокович
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