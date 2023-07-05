Экоактивисты сорвали матч первого круга Уимблдона

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Активисты экологического движения Just Stop Oil сорвали матч первого круга Уимблдона между болгарином Григором Димитровым и японцем Шо Шимабукуро.
Как сообщает The Guardian, во время второго сета два человека выбежали на 18-й корт и выбросили конфетти оранжевого цвета и пилу. После этого один из протестующих сел на газон.
В заявлении движения в соцсетях говорится: «Мы не можем позволить следующему поколению собирать осколки».
Just Stop Oil — британское экологическое движение, которое ставит своей целью прекратить лицензирование и производство правительством новых видов топлива.
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