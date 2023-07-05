Экоактивисты сорвали матч первого круга Уимблдона

Активисты экологического движения Just Stop Oil сорвали матч первого круга Уимблдона между болгарином Григором Димитровым и японцем Шо Шимабукуро.

Как сообщает The Guardian, во время второго сета два человека выбежали на 18-й корт и выбросили конфетти оранжевого цвета и пилу. После этого один из протестующих сел на газон.

В заявлении движения в соцсетях говорится: «Мы не можем позволить следующему поколению собирать осколки».

Just Stop Oil — британское экологическое движение, которое ставит своей целью прекратить лицензирование и производство правительством новых видов топлива.

Экологи все активнее мешают спорту. Как реагировать на протесты экоактивистов?