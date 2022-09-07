Кафельников о выходе Хачанова в полуфинал US Open: «Судя по результатам, Карен творит чудеса»

Экс-первая ракетка мира Евгений Кафельников прокомментировал выход российского теннисиста Карена Хачанова в полуфинал US Open-2022.

В матче 1/4 финала 26-летний россиянин победил австралийца Ника Кирьоса со счетом 7:5, 4:6, 7:5, 6:7 (3:7), 6:4.

«Судя по результатам, Карен творит чудеса, — приводит слова Кафельникова Sport24. — Мог ли я ожидать победы над Кирьосом? Мы все надеялись на это! Не могу сказать, за счет чего Хачанов победил, так как не смотрел матч. Не знаю нюансов встречи».

Также он поделился ожиданиями от встречи теннисиста с норвежцем Каспером Руудом в полуфинале турнира.

«Безусловно, шансы есть. Зависит от Карена, как он этим шансом воспользуется», — сказал Кафельников.

Игра Хачанова с Руудом состоится в четверг, 8 сентября.