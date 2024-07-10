Крейчикова одержала победу над Остапенко и пробилась в полуфинал Уимблдона

Чешская теннисистка Барбора Крейчикова обыграла представительницу Латвии Елену Остапенко в четвертьфинале Уимблдона-2024 — 6:4, 7:6 (7:4). Встреча продлилась 1 час 42 минуты. Остапенко 4 раза подала навылет, допустила 5 двойных ошибок и реализовала 2 брейк-пойнта из 5 заработанных. На счету Крейчиковой 5 эйсов, 3 двойные и 3 реализованных брейка из 8. В полуфинале Уимблдона Крейчикова сыграет с казахстанской теннисисткой Еленой Рыбакиной. Лондон (Великобритания) Турнир «Большого шлема» Wimbledon Общий призовой фонд 63 470 000 долларов Открытые корты, трава Женщины Одиночный разряд Четвертьфинал

Барбора Крейчикова (Чехия, 31) — Елена Остапенко (Латвия, 13) — 6:4, 7:6 (7:4)