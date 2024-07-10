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Сегодня, 16:54

Крейчикова одержала победу над Остапенко и пробилась в полуфинал Уимблдона

Барбора Крейчикова.
Фото Global Look Press
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Чешская теннисистка Барбора Крейчикова обыграла представительницу Латвии Елену Остапенко в четвертьфинале Уимблдона-2024 — 6:4, 7:6 (7:4).

Встреча продлилась 1 час 42 минуты. Остапенко 4 раза подала навылет, допустила 5 двойных ошибок и реализовала 2 брейк-пойнта из 5 заработанных. На счету Крейчиковой 5 эйсов, 3 двойные и 3 реализованных брейка из 8.

В полуфинале Уимблдона Крейчикова сыграет с казахстанской теннисисткой Еленой Рыбакиной.

Лондон (Великобритания)

Турнир «Большого шлема» Wimbledon

Общий призовой фонд 63 470 000 долларов

Открытые корты, трава

Женщины

Одиночный разряд

Четвертьфинал
Барбора Крейчикова (Чехия, 31) — Елена Остапенко (Латвия, 13) — 6:4, 7:6 (7:4)

Источник: https://www.sport-express.ru/tennis/L/big/wimbledon/2024/11/3/
Теннис
Уимблдон
Елена Остапенко
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