Крейчикова одержала победу над Остапенко и пробилась в полуфинал Уимблдона

Сегодня, 16:54
Чешская теннисистка Барбора Крейчикова обыграла представительницу Латвии Елену Остапенко в четвертьфинале Уимблдона-2024 — 6:4, 7:6 (7:4).
Встреча продлилась 1 час 42 минуты. Остапенко 4 раза подала навылет, допустила 5 двойных ошибок и реализовала 2 брейк-пойнта из 5 заработанных. На счету Крейчиковой 5 эйсов, 3 двойные и 3 реализованных брейка из 8.
В полуфинале Уимблдона Крейчикова сыграет с казахстанской теннисисткой Еленой Рыбакиной.
Лондон (Великобритания)
Турнир «Большого шлема» Wimbledon
Общий призовой фонд 63 470 000 долларов
Открытые корты, трава
Женщины
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Барбора Крейчикова (Чехия, 31) — Елена Остапенко (Латвия, 13) — 6:4, 7:6 (7:4)