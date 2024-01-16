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«Большой шлем»

Сегодня, 11:10

Остапенко вышла во второй круг Australian Open

Ана Горшкова
Корреспондент
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Представительница Латвии Елена Остапенко обыграла австралийку Кимберли Биррелл в первом круге Australian Open-2024.

Матч завершился со счетом 7:6 (7:5), 6:1. Продолжительность игры составила 1 час 40 минут.

Во втором круге турнира Остапенко сыграет с победительницей матча Петра Мартич (Хорватия) — Айла Томлянович (Австралия).

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 58 910 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Первый круг

Елена Остапенко (Латвия, 11) — Кимберли Биррелл (Австралия, WC) — 7:6 (7:5), 6:1

Кэти Бултер (Великобритания) — Юань Юэ (Китай) — 7:5, 7:6 (7:1)

Елена Остапенко
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