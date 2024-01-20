Азаренко победила Остапенко в третьем круге Australian Open

Сегодня, 10:00
Белоруска Виктория Азаренко победила представительницу Латвии Елену Остапенко в третьем круге Australian Open — 6:1, 7:5.
Матч длился 1 час 23 минуты. Азаренко за игру сделала 11 эйсов, допустила 3 двойные ошибки и реализовала 4 из 4 брейк-пойнтов. У Остапенко — 3 эйса, 2 двойных ошибки и 1 из 7 реализованных брейк-пойнтов.
Во втором сете Остапенко вела со счетом 5:2.
Азаренко вышла в четвертый круг и встретится с украинкой Даяной Ястремской.
Мельбурн (Австралия)
Турнир «Большого шлема» Australian Open
Общий призовой фонд 58 910 000 долларов
Открытые корты, хард
Женщины
Одиночный разряд
Третий круг
Виктория Азаренко (Белоруссия, 18) — Елена Остапенко (Латвия, 11) — 6:1, 7:5