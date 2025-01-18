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Сегодня, 07:45

Рыбакина обыграла украинку Ястремскую на Australian Open

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина победила украинку Даяну Ястремскую в третьем круге Открытого чемпионата Австралии-2025 — 6:3, 6:4.

Игра продолжалась 1 час 24 минуты.

В четвертом круге Рыбакина встретится с победительницей пары Мэдисон Кис (США, 19) — Дэниэлл Коллинз (США, 10).

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 59 900 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Третий круг

Елена Рыбакина (Казахстан, 6) — Даяна Ястремская (Украина, 32) — 6:3, 6:4

Теннис
Australian Open
Даяна Ястремская
Елена Рыбакина
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