Рыбакина обыграла украинку Ястремскую на Australian Open

Сегодня, 07:45
Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина победила украинку Даяну Ястремскую в третьем круге Открытого чемпионата Австралии-2025 — 6:3, 6:4.
Игра продолжалась 1 час 24 минуты.
В четвертом круге Рыбакина встретится с победительницей пары Мэдисон Кис (США, 19) — Дэниэлл Коллинз (США, 10).
Мельбурн (Австралия)
Турнир «Большого шлема» Australian Open
Общий призовой фонд 59 900 000 долларов
Открытые корты, хард
Женщины
Одиночный разряд
Третий круг
Елена Рыбакина (Казахстан, 6) — Даяна Ястремская (Украина, 32) — 6:3, 6:4