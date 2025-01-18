Рыбакина и Ястремская встретятся в третьем круге Australian Open

Елена Рыбакина из Казахстана и Даяна Ястремская из Украины в матче третьего круга Открытого чемпионата Австралии в пятницу, 17 января. Игра будет проходить на «Джон Кейн Арене» в Мельбурне и начнется не ранее 6.00 по московскому времени.

Результаты Открытого чемпионата Австралии можно отслеживать в матч-центре на сайте «СЭ».

В России нет официальных трансляций матчей Australian Open, видео появляются в тематических сообществах соцсети «ВКонтакте». Также стримы доступны на YouTube-канале Australian Open (в мультипликационном формате).

Победитель матча Рыбакина — Ястремская в четвертом круге встретится с Мэдисон Киз или Даниэль Коллинс. В предыдущем раунде Рыбакина победила Иву Йович (США), а Ястремская — Данку Ковинич (Черногория).