Рыбакина в двух сетах обыграла Свитолину и вышла в полуфинал Уимблдона-2024

Сегодня, 16:40
Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина в двух сетах обыграла украинку Элину Свитолину в четвертьфинальном матче Уимблдона-2024 — 6:3, 6:2.
Встреча продлилась 1 час 2 минуты. Рыбакина семь раз подала навылет, совершила одну двойную ошибку и реализовала четыре брейк-пойнта из шести заработанных. На счету Свитолиной один эйс, четыре двойные и один реализованный брейк из двух.
В полуфинале Уимблдонского турнира Рыбакина сыграет с победительницей встречи Елена Остапенко (Латвия) — Барбора Крейчикова (Чехия).
Лондон (Великобритания)
Турнир «Большого шлема» Wimbledon
Общий призовой фонд 63 470 000 долларов
Открытые корты, трава
Женщины
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Елена Рыбакина (Казахстан, 4) — Элина Свитолина (Украина, 21) — 6:3, 6:2