Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина сыграет с украинкой Элиной Свитолиной в четвертьфинале Уимблдона-2024 в среду, 10 июля. Матч состоится на Центральном корте Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета в Лондоне (Великобритания). Начало — в 15.30 по московскому времени.

На сайте «СЭ» пройдет текстовая онлайн-трансляция игрового дня. В России официальной трансляции турниров «Большого шлема» нет. В прямом эфире трансляцию противостояния Рыбакина — Свитолина можно бесплатно смотреть в тематических пабликах в социальной сети «ВКонтакте». Видеоплеер появится на этой странице ближе к началу встречи.

25-летняя представительница Казахстана — 4-й номер рейтинга WTA. 29-летняя украинская теннисистка — 21-ая ракетка мира.

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