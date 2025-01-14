Рыбакина с победы стартовала на Australian Open-2025

Сегодня, 08:14
Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина обыграла австралийку Эмерсон Джонс в первом круге Открытого чемпионата Австралии-2025 — 6:1, 6:1.
Игра продолжалась 54 минуты.
Во втором круге соперницей Рыбакиной станет победительница пары Нурия Паррисас-Диас (Испания) — Ива Йович (США, WC).
Мельбурн (Австралия)
Турнир «Большого шлема» Australian Open
Общий призовой фонд 59 900 000 долларов
Открытые корты, хард
Женщины
Одиночный разряд
Первый круг
Елена Рыбакина (Казахстан) — Эмерсон Джонс (Австралия) — 6:1, 6:1