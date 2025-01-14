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Сегодня, 04:00

Елена Рыбакина — Эмерсон Джонс: смотреть онлайн-трансляцию матча Australian Open

Елена Рыбакина и Эмерсон Джонс встретятся в матче Australian Open
Александр Иткин
редактор интернет отдела
Елена Рыбакина.
Фото Global Look Press
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Елена Рыбакина из Казахстана и 16-летняя австралийка Эмерсон Джонс встретятся в матче первого круга Открытого чемпионата Австралии в ночь на вторник, 14 ноября. Игра пройдет в спорткомплексе «Мельбурн Парк» и начнется не ранее 5.30 по московскому времени.

В России нет официальных трансляций Australian Open. Видео появляются в тематических сообществах социальной сети «ВКонтакте». Результаты игр Australian Open можно отслеживать в матч-центре на нашем сайте.

Победитель матча во втором круге встретится с Нурией Парризас-Диас или Ивой Якшич. Рыбакина является шестой ракеткой мира, Джонс занимает в рейтинге WTA 371-е место.

Действующей чемпионкой Australian Open является первая ракетка мира Арина Соболенко.

Теннис
Елена Рыбакина
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