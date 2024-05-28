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Сегодня, 13:24

Рыбакина вышла во второй круг «Ролан Гаррос»

Владислав Корегин
Елена Рыбакина.
Фото AFP
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Теннисистка из Казахстана Елена Рыбакина обыграла представительницу Бельгии Грит Миннен в матче первого круга Открытого чемпионата Франции-2024 — 6:2, 6:3.

Встреча продолжалась 1 час 14 минут. На счету Рыбакиной, занимающей 4-е место в рейтинге WTA, 5 подач навылет, 4 двойные ошибки и 6 реализованных брейк-пойнтов из 10. Ее соперница оформила 3 эйса, допустила 2 двойные и реализовала 3 брейка из 4.

Во втором круге «Ролан Гаррос» Рыбакина сыграет с победительницей матча Аранча Рус (Нидерланды) — Ангелик Кербер (Германия).

Париж (Франция)

Турнир «Большого шлема» Roland Garros

Общий призовой фонд 53 478 000 евро

Открытые корты, грунт

Женщины

Одиночный разряд

Первый круг

Елена Рыбакина (Казахстан, 4) Грит Миннен (Бельгия) 6:2, 6:3

Источник: https://www.sport-express.ru/tennis/L/big/rolandgarros/2024/11/5/
Теннис
Ролан Гаррос
Елена Рыбакина
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