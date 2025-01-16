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Елена Рыбакина — Ива Йович: смотреть онлайн-трансляцию матча Australian Open

Елена Рыбакина и Ива Йович будут играть на Australian Open 16 января
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Фото Global Look Press
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Матч Открытого чемпионата Австралии Елена Рыбакина — Ива Йович пройдет в ночь на четверг, 16 января. Игра в «Мельбурн Парке» начнется около 5.00 по московскому времени.

Результат игры Рыбакина —Йович и других матчей Australian Open можно изучать в матч-центре сайта «СЭ».

Трансляции Открытого чемпионата Австралии в России официально не проходят. В прямом эфире игры бесплатно появляются в тематических сообществах социальной сети «ВКонтакте». Также на YouTube-канале турнира ведется мультипликационная трансляция.

В первом раунде Australian Open Рыбакина обыграла австралийскую теннисистку Эмерсон Джонс, а Йович — испанку Нурию Парризас-Диас.

Australian Open
Елена Рыбакина
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