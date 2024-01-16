Рыбакина в двух сетах победила Плишкову на старте Australian Open

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина обыграла чешку Каролину Плишкову в первом круге Australian Open-2024.

Матч завершился со счетом 7:6 (8:6), 6:4. Девушки провели на корте 1 час 34 минуты.

3-я ракетка мира Рыбакина 6 раз подала навылет, допустила 1 двойную ошибку и реализовала 2 брейк-пойнта из 8. На счету 38-й ракетки мира Плишковой 4 эйса, 1 двойная и 1 реализованный брейк-пойнт из 1.

Во втором круге турнира Рыбакина сыграет с Анной Блинковой (Россия).

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 58 910 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Первый круг

Елена Рыбакина (Казахстан, 3) — Каролина Плишкова (Чехия) — 7:6 (8:6), 6:4