Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
«Большой шлем». Новости
Новости
Australian Open
Roland Garros
Wimbledon
US Open
Главная
Теннис
«Большой шлем»

Сегодня, 17:37

Рыбакина о победе над Калинской: «Точно не хотела такого завершения матча»

Руслан Минаев
Telegram Дзен

Представительница Казахстана Елена Рыбакина прокомментировала победу над россиянкой Анной Калинской (6:3, 3:0 отказ) в четвертом круге Уимблдона.

«Точно не хотела такого завершения матча. Считаю Анну замечательным игроком и знаю, что она пережила несколько травм. Если это [повреждение] кисти, то сложно продолжать игру с такой травмой. Желаю ей скорейшего выздоровления», — сказала Рыбакина после игры.

В четвертьфинале травяного «мейджора» Рыбакина сыграет с украинкой Элиной Свитолиной.

Источник: Сетка Уимблдона
Уимблдон
Анна Калинская
Елена Рыбакина
0
Читайте также
«Ювентус» подписал Дугласа Луиса и его девушку Алишу Леманн
Украинка Магучих побила мировой рекорд в прыжках в высоту
Путин в пятый раз приехал на выставку-форум «Россия»
Тусклую Бразилию выбили, Хамес – король, а колумбийцы точно не сыграют в Суперкубке России. Что произошло на Кубке Америки-2024 7 июля
В Киргизии 250 овец погибли в результате удара молнии
Путин призвал наладить систему отпусков для участников спецоперации
Популярное видео
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Боливия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Ямайка — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки
Суперниндзя. Дети | Сезон 1 | Выпуск 9
Канада — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Перу: видеообзор матча, Кубок Америки
Парагвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Панама — США: видеообзор матча, Кубок Америки
Венесуэла — Мексика: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Набоков — путь в КХЛ: детство в Каслях и тренировки на улице
Чили — Аргентина: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
Бразилия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Уругвай — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Материалы сюжета: Уимблдон 2024, основные материалы: новости и обзоры, расписание и результаты матчей
Калинская снялась, Зверев против Фритца, матч Джоковича. Онлайн-трансляция Уимблдона
Калинская не смогла сотворить сенсацию. В четвертьфинале Уимблдона — без россиянок
Де Минаур вышел в четвертьфинал Уимблдона
Уимблдон-2024, мужчины, расписание и результаты 8 июля: Музетти вышел в четвертьфинал, Руне — Джокович
Медведев и Синнер сыграют первым запуском на центральном корте Уимблдона 9 июля
Новак Джокович — Хольгер Руне: смотреть матч Уимблдона в прямом эфире
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Открой глаза на свое будущее

Гид по ЕВРО

Медведев и Синнер сыграют первым запуском на центральном корте Уимблдона 9 июля

Уимблдон-2024, мужчины, расписание и результаты 8 июля: Музетти вышел в четвертьфинал, Руне — Джокович