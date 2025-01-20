Рыбакина проиграла Киз и не вышла в четвертьфинал Australian Open

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина в 1/8 финала Australian Open уступила американке Мэдисон Киз со счетом 6:3, 1:6, 6:3. Встреча продолжалась 1 час 50 минут. На счету 25-летней Рыбакиной 4 реализованных брейк-пойнта из 9, 3 подачи навылет при 6 двойных ошибках. Американка реализовала 9 брейк-поинтов из 13, подав 4 раза навылет при 6 двойных ошибках. В четвертьфинале турнира Киз встретится с украинкой Элиной Свитолиной. Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 59 900 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Четвертый круг

Мэдисон Кис (США, 19) — Елена Рыбакина (Казахстан, 6) — 6:3, 1:6, 6:3