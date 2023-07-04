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Сегодня, 21:46

Рыбакина о Федерере на ее матче: «Это что-то особенное — может, поэтому я так нервничала»

Руслан Минаев
Елена Рыбакина.
Фото Global Look Press
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Представительница Казахстана Елена Рыбакина поделился эмоциями от присутствия Роджера Федерера на трибунах Уимблдона во время ее матча.

Третья ракетка мира в первом круге обыграла американку Шелби Роджерс (4:6, 6:1, 6:2).

«Насколько вдохновляюще видеть аплодирующего Федерера в трех метрах от меня? Может, поэтому я так нервничала, потому что мне очень нравится Роджер. В детстве я постоянно смотрела, как он играет.

Это что-то особенное. Год спустя снова оказаться на этом корте с этой атмосферой. Думаю, психологически первые матчи всегда тяжелые, нужно вкатываться в турнир. Надеюсь, следующий матч будет легче», — сказала Рыбакина на пресс-конференции.

Также своими эмоциями от присутствия Федерера на трибунах поделился Энди Маррей.

Уимблдон: новости, статьи, результаты матчей турнира

Источник: Сетка Уимблдона-2023
Теннис
Уимблдон
Елена Рыбакина
Роджер Федерер
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