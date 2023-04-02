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«Большой шлем»

Сегодня, 11:12

Елена Рыбакина отреагировала на допуск россиян до Уимблдона

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Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина прокомментировала решение Уимблдона допустить российских и белорусских до Уимблдона в 2023 году.

«Они играли в таком [нейтральном] статусе все остальные турниры. Единственным турниром «Большого шлема», куда не допускали этих игроков, был Уимблдон. Я думаю, если продолжать играть без флагов, то допуск теннисистов — это верное решение», — заявила Рыбакина на пресс-конференции после финала турнира в Майами.

Ранее организаторы Уимблдона объявили о допуске российских и белорусских спортсменов к участию в турнире.

Россиянам и белорусам в турнире будет запрещено выражать поддержку правительствам своих стран. Кроме того, запрет сохранится для спортсменов, которые получают финансирование от государства.

Теннис
Wimbledon
Елена Рыбакина
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