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Сегодня, 11:22

Рыбакина — о выходе в полуфинал Уимблдона: «В 2022-м точно нервничала больше»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина прокомментировала выход в полуфинал Уимблдона-2024 и сравнила свои эмоции с турниром в 2022 году, на котором одержала победу.

«В 2022 году я не ожидала, что пройду так далеко. Теперь у меня есть опыт, прошло время, и, конечно, я хочу быть на этой стадии турнира. Сейчас я гораздо опытнее. Я знаю, что делать. Но все равно нервничаю перед каждым выходом на корт. В этом смысле все по-прежнему. Но, мне кажется, сейчас я гораздо лучше справляюсь с нервами», — приводит слова Рыбакиной сайт Уимблдона.

25-летняя теннисистка отметила, что на Уимблдоне-2022 она нервничала больше, чем сейчас.

«В 2022-м я точно нервничала больше, чем сейчас. Тогда я впервые играла на Центральном корте. Было много людей, много внимания. Сейчас я к этому немного привыкла. Я иначе воспринимаю эти матчи», — сказала Рыбакина.

11 июля Рыбакина сыграет с чешкой Барборой Крейчиковой в 1/2 финала Уимблдона. Встреча начнется не ранее 17.00 по московскому времени.

Теннис
Уимблдон
Елена Рыбакина
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