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Сегодня, 15:47

Рыбакина: «После второго финала «Шлема» чувствуешь себя увереннее перед другими турнирами»

Рыбакина рассказала, какие уроки усвоила после финала Australian Open-2023
Ана Горшкова
Корреспондент
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Представительница Казахстана Елена Рыбакина рассказала, какие уроки усвоила после финала Australian Open-2023.

«Я почувствовала уверенность в себе. После Уимблдона было ощущение, что, возможно, мне повезло или сетка сложилась удачно. Были такие мысли. Конечно, после второго финала «Шлема» чувствуешь себя увереннее перед другими турнирами», — приводит слова Рыбакиной Eurosport.

Также 23-летняя спортсменка сказала, что подготовка к харду получилась усеченной.

«Когда не играешь, как сама хочешь, то не показываешь результаты, которых ждешь. Календарь получился сложным, я не получила очки и боролась за попадание на Итоговый, старалась играть побольше турниров. Из-за всего этого подготовка к харду получилась усеченной. Этот опыт тоже важен. В Туре каждую неделю узнаешь что-то новое», — сказала Рыбакина.

Казахстанская теннисистка уступила представительнице Белоруссии Арине Соболенко в финале Открытого чемпионата Австралии-2023. В рейтинге WTA Рыбакина занимает 10-ю строчку.

Источник: Eurosport
Теннис
Елена Рыбакина
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