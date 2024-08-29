Елена Рыбакина снялась с US Open-2024

29 августа, 22:33
Четвертая ракетка мира Елена Рыбакина снялась с матча второго круга US Open-2024 против француженки Джессики Понше.
По информации СМИ, представительница Казахстана не смогла продолжить играть на турнире из-за травмы.
143-я ракетка мира Понше вышла в третий круг Открытого чемпионата США. Следующей ее соперницей станет победительница матча Каролина Возняцки (Дания) — Рената Сарасуа (Мексика).
Нью-Йорк (США)
Турнир «Большого шлема» US Open
Общий призовой фонд 75 000 000 долларов
Открытые корты, хард
Женщины
Одиночный разряд
Второй круг
Джессика Понше (Франция, Q) — Елена Рыбакина (Казахстан, 4) — 0:0 отказ 2-го игрока