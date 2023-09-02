Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина и румынка Сорана Кирстя сыграют в третьем круге турнира серии «Большого шлема» US Open-2023 в ночь на субботу, 2 сентября. Начало матча — не ранее 04:00 (по московскому времени).

Бесплатная видеотрансляция игры Открытого чемпионата США Рыбакина — Кирстя будет доступна в прямом эфире в соцсети «ВКонтакте». На сайте «СЭ» пройдет текстовая онлайн-трансляция встречи с самыми интересными событиями.

В двух личных встречах Елена Рыбакина обыграла Сорану Кирстя. Казахстанская теннисистка в первом раунде разгромила Марту Костюк со счетом 6-2, 6-1, а в третий прошла на отказе соперницы — Айла Томлянович снялась с игры. Кирстя победила Кайлу Дэй (6-2, 6-3) и Анну Калинскую (6-3, 6-4).

Сетки турнира, расписание и результаты матчей мужчин и женщин, пар и микста, обзоры игр доступны в разделах «Большого шлема» и US Open сайта «СЭ».

US Open-2023: основная информация о турнире «Большого шлема»