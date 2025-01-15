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Сегодня, 11:30

Веснина — о победе Андреевой над Утидзимой: «Главное в таких ситуациях — лишь прибавлять, что Мирра и делает»

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Российская теннисистка Елена Веснина в разговоре с «СЭ» прокомментировала победу Мирры Андреевой в игре против японки Моюки Утидзимы (6:4, 3:6, 7:6 (10:8)) во втором круге Australian Open-2025.

«Я очень рада, что ей удалось пройти дальше и одержать победу в очень непростом матче. Первые круги всегда очень нервозные и на них хочется сыграть в свой лучший теннис, но довольно редко это получается. Главное в таких ситуациях — лишь прибавлять, что Мирра и делает», — сказала Веснина «СЭ».

Следующей соперницей Андреевой на Открытом чемпионате Австралии-2025 будет Магдалена Фрех из Польши.

Денис Сафронов

Australian Open
Елена Веснина
Мирра Андреева
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