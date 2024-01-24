Веснина: «У Медведева самые высокие шансы на выход в финал Australian Open»

Олимпийская чемпионка 2016 года в парном разряде Елена Веснина оценила шансы третьей ракетки мира Даниила Медведева в полуфинале Australian Open-2024.

«Самые высокие. Думаю, Даниил каждый матч хочет выиграть и на каждом турнире ставит цель победить. Тем более на турнирах «Большого шлема» Даниил стабильно доходит до стадии полуфиналов. И Australian Open для него, можно сказать, удачный ТБШ. Да, он его не выигрывал, был дважды в финале, но, мне кажется, ему подходят условия на зеленом континенте. И он себя чувствует комфортно на кортах Мельбурна», — приводит слова Весниной Metaratings.ru.

24 января Медведев в пяти сетах обыграл поляка Хуберта Хуркача со счетом (7:4), 2:6, 6:3, 5:7, 6:4. За выход в финал Открытого чемпионата Австралии россиянин поборется с победителем матча Александр Зверев (Германия, 6) — Карлос Алькарас (Испания, 2).