Веснина: «Из всех возможных соперниц Соболенко самая сложная для Мирры»

Олимпийская чемпионка Елена Веснина прокомментировала игру Мирры Андреевой, которая пробилась в четвертый круг Australian Open-2025.

«Из всех возможных соперниц Соболенко самая сложная для Мирры. Для Андреевой сейчас Арина будет неудобной соперницей, но она ни для кого не будет удобной по такой игре. Мирре надо сосредоточиться на своей игре и не смотреть на других. Все знаем ее перспективы и возможности. Мирре надо работать над качеством игры и не расслабляться», — цитирует Веснину Metaratings.ru.

Андреева в третьем круге Australian Open обыграла польскую теннисистку Магдалену Френх со счетом 6:2, 1:6, 6:2. Следующей соперницей россиянки станет первая ракетка мира Арина Соболенко.

19-летняя теннисистка является победительницей двух турниров WTA, один из которых в одиночном разряде, а также вице-чемпионкой Олимпийских игр 2024 года в парном разряде.