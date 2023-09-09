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Сегодня, 10:24

Веснина — о победе Медведева над Алькарасом: «Он сыграл на 12 из 10»

Веснина отреагировала на победу Медведева над Алькарасом в полуфинале US Open
Дарья Алексеева
Корреспондент
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Олимпийская чемпионка Елена Веснина прокомментировала «СЭ» победу российского теннисиста Даниила Медведева над испанцем Карлосом Алькарасом в полуфинале US Open (7:6 (7:3), 6:1, 3:6, 6:3).

«Это потрясающая победа. Поздравляю Даниила с выходом уже в третий финал турнира US Open. Нравится ему Нью-Йорк, нравятся корты. Они ему явно подходят. Конечно, потрясающий матч они провели вместе с Алькарасом. Даниил выиграл крайне важный первый сет на тай-брейке, где он выстоял, выдержал. Хотя, отыгрывал по ходу всего сета. Все время догонял, но тай-брейк провел на одном дыхании. Потрясающе вошел в корт, действовал активно, не ждал ошибок от Алькараса. Как он правильно сказал, чтобы обыграть Алькараса нужно сыграть на 11 из 10. Он сыграл на 12 из 10. Обыграть такого теннисиста как Алькарас на турнире «Большого шлема» очень сложно. Медведев в очередной раз доказал, что он теннисист очень высокого уровня», — сказала Веснина «СЭ».

В финале турнира Медведев сыграет против серба Новака Джоковича. Матч состоится 10 сентября и начнется в 23.00 по московскому времени.

Даниил Медведев. Медведев победил Алькараса и публику. Невероятный прорыв россиянина в финал US Open

Даниил Медведев
Елена Веснина
Карлос Алькарас
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