Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
«Большой шлем». Новости
Новости
Australian Open
Roland Garros
Wimbledon
US Open
Главная
Теннис
«Большой шлем»

Сегодня, 13:30

Элина Аванесян — Ангелина Калинина: смотреть трансляцию матча Уимблдона 2024

Аванесян сыграет с украинкой Калининой в первом круге Уимблдона-2024
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
Элина Аванесян.
Фото Reuters
Telegram Дзен

Российская теннисистка Элина Аванесян и 47-я ракетка мира украинская спортсменка Ангелина Калинина сыграют в матче 1-го круга Уимблдонского турнира во вторник, 2 июля. Встреча пройдет на корте №5 Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета. Начало — не ранее 14:30 по московскому времени.

На сайте «СЭ» пройдет текстовая онлайн-трансляция соревновательного дня в перекличке. На территории России легальной трансляции турнира не будет. В прямом эфире смотреть матч Аванесян — Калинина можно в соцсети «ВКонтакте» в тематических пабликах.

Это первая встреча Аванесян и Калининой на турнирах уровня WTA. Действующей чемпионкой турнира является Маркета Вондроушова из Чехии, в прошлогоднем финале обыгравшая представительницу Туниса Онс Жабер — 6:4, 6:4.

Уимблдон-2024 проходит с 1 по 14 июля в Великобритании. Основная информация о турнире доступна в нашем материале.

Турниры «Большого шлема»: новости и материалы, «Уимблдон», Australian Open, US Open, «Ролан Гаррос»

Теннис
Уимблдон
Ангелина Калинина
Элина Аванесян
Читайте также
Рэпер Канье Уэст посетил Москву
Канье Уэст провел сутки в Москве и посмотрел два стадиона для концерта
Российские специалисты полностью изучили устройство американской ракеты ATACMS
США нагло засудили на домашнем турнире, Макгрегор поставил на Аргентину целое состояние. Что произошло на Кубке Америки-2024 2 июля
Сальдо сообщил об отбитых попытках ВСУ прорваться на левый берег Днепра
Казахстанский оппозиционер Садыков умер после покушения в Киеве
Популярное видео
Суперниндзя. Дети | Сезон 1 | Выпуск 9
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Боливия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Ямайка — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки
Канада — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Перу: видеообзор матча, Кубок Америки
Парагвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Панама — США: видеообзор матча, Кубок Америки
Венесуэла — Мексика: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Набоков — путь в КХЛ: детство в Каслях и тренировки на улице
Чили — Аргентина: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
Бразилия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Уругвай — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
Материалы сюжета: Уимблдон 2024, основные материалы: новости и обзоры, расписание и результаты матчей
Янчук назвал уверенной победу Медведева в первом круге Уимблдона-2024
Андрей Рублев — Франсиско Комесанья: смотреть трансляцию матча Уимблдона 2024
Энди Маррей снялся с Уимблдона-2024 в одиночном разряде
Селиваненко — о поражении Андреевой на Уимблдоне: «Мирра упустила нить игры»
Уимблдон 2024, мужчины, расписание и результаты 2 июля: Карацев — Хачанов, матчи Рублева, Джоковича и Сафиуллина
Уимблдон 2024, женщины, расписание и результаты 2 июля: матчи Потаповой, Самсоновой, Кудерметовой
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Открой глаза на свое будущее

Гид по ЕВРО

Янчук назвал уверенной победу Медведева в первом круге Уимблдона-2024