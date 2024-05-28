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Сегодня, 18:46

Аванесян победила китаянку Линь и вышла во второй круг «Ролан Гаррос»

Владислав Корегин
Элина Аванесян.
Фото Global Look Press
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Российская теннисистка Элина Аванесян обыграла китаянку Чжу Линь в матче первого круга Открытого чемпионата Франции-2024 — 6:2, 6:4.

Встреча продолжалась 1 час 28 минут. На счету россиянки ни одной подачи навылет и ни одной допущенной двойной ошибки. При этом 21-летняя спортсменка реализовала 7 брейк-пойнтов из 11. Ее соперница не оформила ни одного эйса, допустила 3 двойные и реализовала 4 брейка из 5.

В следующем круге Аванесян сыграет с победительницей матча Анна Блинкова (Россия) — Сорана Кырстя (Румыния).

Париж (Франция)

Турнир «Большого шлема» Roland Garros

Общий призовой фонд 53 478 000 евро

Открытые корты, грунт

Женщины

Одиночный разряд

Первый круг

Элина Аванесян (Россия) Чжу Линь (Китай) 6:2, 6:4

Источник: https://www.sport-express.ru/tennis/L/big/rolandgarros/2024/11/5/
Теннис
Ролан Гаррос
Элина Аванесян
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