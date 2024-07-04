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Сегодня, 17:10

Элина Аванесян — Людмила Самсонова: смотреть трансляцию матча Уимблдона

Аванесян сыграет с Самсоновой сыграет во втором круге Уимблдона 4 июля
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Людмила Самсонова.
Фото Global Look Press
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Россиянки Элина Аванесян и Людмила Самсонова сыграют во втором круге Уимблдона в четверг, 4 июля. Ориентировочное время начала — в 19.30 по московскому времени. Соревнования проходят на травяных кортах Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета в Лондоне (Великобритания).

На сайте «СЭ» пройдет текстовая онлайн-трансляция в перекличке игрового дня. В России официальной трансляции турниров «Большого шлема» нет. В прямом эфире смотреть матч Аванесян — Самсонова можно в социальной сети «ВКонтакте» в тематических пабликах. Видеоплеер появится на этой странице ближе к началу матча.

Аванесян — 77-й номер мирового рейтинга. Самсонова — 15-я ракетка мира.

Элина в первом круге Уимблдона-2024 обыграла Ангелину Калинину — 6:2, 6:3. Людмила в первом раунде победила Ребеку Масарову в трех сетах — 6:3, 4:6, 6:2.

Турниры «Большого шлема»: новости и материалы, Уимблдон, Australian Open, US Open, «Ролан Гаррос»

Теннис
Уимблдон
Людмила Самсонова
Элина Аванесян
0
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