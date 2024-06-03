Российская теннисистка Элина Аванесян и итальянка Ясмин Паолини скрестят ракетки в 1/8 финала Открытого чемпионата Франции в понедельник, 3 июня. Игра пройдет на корте имени Сюзанн Ленглен в теннисном центре Roland Garros в Париже (Франция). Матч ожидается — в 12.00 по московскому времени.

На сайте «СЭ» пройдет текстовая онлайн-трансляция дня «Ролан Гаррос». В России официальной трансляции турниров «Большого шлема» нет. В прямом эфире видеотрансляцию игры Аванесян — Паолини можно бесплатно смотреть в тематических сообществах в соцсети «ВКонтакте». Видеоплеер появится на этой странице ближе к началу матча.

В истории очных противостояний теннисистки ранее не встречались.

Выход в четвертый круг «мэйджора» в Париже — лучший результат в карьере Аванесян.

21-летняя россиянка — 70-ая ракетка мира. 28-летняя представительница Италии — 15-й номер рейтинга WTA.