Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
«Большой шлем». Новости
Новости
Australian Open
Roland Garros
Wimbledon
US Open
Главная
Теннис
«Большой шлем»

Сегодня, 11:00

Элина Аванесян — Ясмин Паолини: смотреть трансляцию матча «Ролан Гаррос»

Аванесян сыграет с Паолини в 1/8 «Ролан Гаррос» 3 июня
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Элина Аванесян.
Фото Global Look Press
Telegram Дзен

Российская теннисистка Элина Аванесян и итальянка Ясмин Паолини скрестят ракетки в 1/8 финала Открытого чемпионата Франции в понедельник, 3 июня. Игра пройдет на корте имени Сюзанн Ленглен в теннисном центре Roland Garros в Париже (Франция). Матч ожидается — в 12.00 по московскому времени.

На сайте «СЭ» пройдет текстовая онлайн-трансляция дня «Ролан Гаррос». В России официальной трансляции турниров «Большого шлема» нет. В прямом эфире видеотрансляцию игры Аванесян — Паолини можно бесплатно смотреть в тематических сообществах в соцсети «ВКонтакте». Видеоплеер появится на этой странице ближе к началу матча.

В истории очных противостояний теннисистки ранее не встречались.

Выход в четвертый круг «мэйджора» в Париже — лучший результат в карьере Аванесян.

21-летняя россиянка — 70-ая ракетка мира. 28-летняя представительница Италии — 15-й номер рейтинга WTA.

Главный корт Открытого чемпионата Франции. «Ролан Гаррос» 2024: главная информация о турнире «Большого шлема»

Теннис
Ролан Гаррос
Элина Аванесян
0
Читайте также
13 российских фигуристов сменили сборную за прошедший месяц
Абаскаль впервые прокомментировал увольнение из «Спартака»
Несколько человек погибли в результате атаки Израиля на окрестности Алеппо
Кержаков всех удивил, карнавал на столе и тотальное безумие. Что произошло в раздевалке «Зенита» после победы в Кубке России
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Харькове
В Италии рассказали о блокировке Польшей и Литвой идущих в Россию грузов
Популярное видео
Дроздов обменян из «Салавата» в ЦСКА, Лайпсик в «Автомобилисте»
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Суперниндзя Дети Сезон 1 Выпуск 5
«Балтика» — «Зенит»: суперфинал Кубка России, видеообзор матча
Заводила Гребенкин, фаер-шоу фанатов, кубок на ММК: парад «Магнитки»
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Генменеджер «Авангарда» Курьянов решил снова стать тренером
«Рейнджерс» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Спартак» усилился словацким легионером, Третьяк — в «Ладе»
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Ткачев собрался в НХЛ, Шипачев vs «Ак Барс», трансферы СКА
История Юрова: от Челябинска — к Кубку Гагарина
Владимир Ткачев может покинуть «Авангард»
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Голдобин продолжит карьеру в «Спартаке»
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Иттихад»: видеообзор матча
Суперниндзя. Дети | Сезон 1 | Выпуск 4
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Севилья» — «Барселона»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
Швейцария — Чехия: финал чемпионата мира, видеообзор матча
Швеция — Канада: матч за 3-е место чемпионата мира, видеообзор
Алексей Шевченко снова стал тренером
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Материалы сюжета: «Ролан Гаррос» 2024, основные материалы: новости и обзоры, расписание и результаты матчей
Матчи Медведева, Мирры Андреевой и Аванесян. Онлайн-трансляция дня «Ролан Гаррос»
«Ролан Гаррос» 2024, расписание и результаты 3 июня: Де Минаур — Медведев, Грачева — Андреева и другие
«Ролан Гаррос» 2024, мужчины, результаты 2 июня: Алькарас выиграл у Оже-Альяссима, Циципас победил Арнальди и другие
Синнер в четырех сетах обыграл Муте и вышел в четвертьфинал «Ролан Гаррос»
Потапова проиграла Свентек, Алькарас, Синнер и Циципас вышли в четвертьфинал. Онлайн-трансляция дня «Ролан Гаррос»
Димитров обыграл Хуркача и вышел в 1/4 финала «Ролан Гаррос»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

Открой глаза на свое будущее

«Ролан Гаррос» 2024, расписание и результаты 3 июня: Де Минаур — Медведев, Грачева — Андреева и другие