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«Большой шлем»

Сегодня, 19:57

Свитолина — об отказе Соболенко от пресс-конференции: «Мне тоже задавали сложные вопросы. Я не прячусь»

Ана Горшкова
Корреспондент
Элина Свитолина.
Фото Reuters
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Украинская теннисистка Элина Свитолина прокомментировала то, что белорусская спортсменка Арина Соболенко дважды отказывалась от пресс-конференций на «Ролан Гаррос».

«Все должны быть равны. Например, почему Наоми тогда оштрафовали, а в этот раз игрока, пропускающего пресс-конференцию, не штрафуют? Если бы Наоми тогда не оштрафовали, то ситуация была бы другой. Но все должны быть равны. Мне тоже задавали сложные вопросы — например, про Новака и его заявления о Косово. Я не прячусь. У меня есть жесткая позиция, я ее выражаю. И не хочу никому нравиться, предавая свои убеждения», — сказала Свитолина на пресс-конференции.

В четвертьфинале Соболенко обыграла Свитолину со счетом 6:4, 6:4. Белорусская спортсенка вышла в полуфинал на третьем «Большом шлеме» подряд. В целом это будет ее пятый полуфинал на ТБШ.

В полуфинале турнира в Париже Соболенко сыграет с чешской спортсменкой Каролиной Муховой.

Арина Соболенко. Соболенко — об отказе от пресс-конференций на «Ролан Гаррос»: «Я не жалею об этом»
Roland Garros
Арина Соболенко
Элина Свитолина
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