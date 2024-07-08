Рыбакина сыграет со Свитолиной в 1/4 финала Уимблдона

Сегодня, 17:14
Украинка Элина Свитолина победила китаянку Ван Синьюй в четвертом круге Уимблдона — 6:2, 6:1.
Матч длился 56 минут. Свитолина реализовала 4 из 6 брейк-пойнтов. Ван Синьюй — ни одного после трех попыток.
В 1/4 финала травяного «мейджора» Свитолина сыграет с представляющей Казахстан Еленой Рыбакиной, которая на отказе прошла россиянку Анну Калинскую (6:3, 3:0).
Лондон (Великобритания)
Турнир «Большого шлема» Wimbledon
Общий призовой фонд 63 470 000 долларов
Открытые корты, трава
Женщины
Одиночный разряд
Четвертый круг
Элина Свитолина (Украина, 21) — Ван Синьюй (Китай) — 6:2, 6:1