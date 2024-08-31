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«Большой шлем»

Сегодня, 05:41

Мертенс обыграла Кис в третьем круге US Open

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бельгийская теннисистка Элисе Мертенс выиграла у американки Мэдисон Кис в матче третьего круга US Open — 6:7 (5:7), 7:5, 6:4.

Матч длился 2 часа 50 минут. 28-летняя бельгийца подала 4 раза навылет, допустила 10 двойных ошибок и реализовала 5 из 16 брейк-пойнтов. На счету ее соперницы 7 подач навылет, 8 двойных ошибок и 3 реализованных брейк-пойнтов (из 10).

Следующая соперница Мертенс определится в матче Екатерина Александрова (Россия) — Арина Соболенко (Белоруссия)

Нью-Йорк (США)

Турнир «Большого шлема» US Open

Общий призовой фонд 75 000 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Третий круг

Элисе Мертенс (Бельгия, 33) — Мэдисон Кис (США, 14) — 6:7 (5:7), 7:5, 6:4

Источник: Сетка US Open
Теннис
US Open
Мэдисон Кис
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