Касаткина проиграла Наварро и не смогла выйти в четвертьфинал Australian Open

Российская теннисистка Дарья Касаткина в 1/8 финала Australian Open-2025 уступила американке Эмме Наварро со счетом 4:6, 7:5, 5:7.

Встреча продолжалась 2 часа 43 минуты. На счету 27-летней Касаткиной 16 реализованных брейк-пойнта из 25, 3 подачи навылет при 9 двойных ошибках. Американка реализовала 3 брейк-поинта из 11, подав 3 раза навылет при 5 двойных ошибках.

В четвертьфинале турнира Наварро встретится с польской теннисисткой Игой Свентек.

Ранее россиянка Вероника Кудерметова проиграла Элине Свитолиной (4:6, 1:6), а Елена Рыбакина уступила Мэдисон Кис (3:6, 6:1, 3:6). Мирра Андреева и Диана Шнайдер в паре вышли в четвертьфинал Australian Open.

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 59 900 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Четвертый круг

Эмма Наварро (США, 8) — Дарья Касаткина (Россия, 9) — 6:4, 5:7, 7:5

Ига Свентек (Польша, 2) — Ева Лис (Германия, LL) — 6:0, 6:1