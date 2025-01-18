Наварро переиграла Жабер и вышла в четвертый круг Australian Open

Американская теннисистка Эмма Наварро выиграла у Онс Жабер из Туниса в матче третьего круга Australian Open — 6:4, 3:6, 6:4.

Матч продолжался 2 часа 5 минут. 23-летняя американка 1 раз подала навылет, допустила 5 двойных ошибок и реализовала 6 из 14 брейк-пойнтов. На счету ее соперницы 4 подачи навылет, 2 двойные ошибки и 6 реализованных брейк-пойнтов (из 16).

Следующая соперница Наварро определится в матче Юлия Путинцева (Казахстан) — Дарья Касаткина (Россия).

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 59 900 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Третий круг

Эмма Наварро (США, 8) — Онс Жабер (Тунис) — 6:4, 3:6, 6:4