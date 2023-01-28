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Сегодня, 11:19

Эмоции Корнеевой и Андреевой после финала юниорского Australian Open

Мария Гусева
Алина Корнеева и Мирра Андреева.
Фото AFP
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Российские теннисистки Алина Корнеева и Мирра Андреева обнялись после завершения финала юниорского Australian Open.

Корнеева в трех сетах переиграла Андрееву — 6:7 (2:7), 6:4, 7:5. Матч продолжался 3 часа 19 минут.

После решающего розыгрыша Андреева не смогла сдержать слез. К ней подошла соперница, обняла и успокаивала.

Обеим тенниситкам по 15 лет. На этом турнире Корнеева была посеяна под девятым номером, а Андреева — под седьмым.

В финале взрослого женского Australian Open сегодня сыграют Арина Соболенко из Белоруссии и Елена Рыбакина из Казахстана.

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Корнеева выиграла юниорский Australian Open