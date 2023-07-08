Маррей: «Это поражение от Циципаса будет какое-то время меня преследовать»

Британский теннисист Энди Маррей прокомментировал поражение во втором круге Уимблдона от Стефаноса Циципаса.

«Сейчас я очень разочарован. Никогда не знаешь, сколько еще возможностей сыграть здесь у тебя будет. Наверное, на данном этапе карьеры поражения даются сложнее. Но неудачи на Уимблдоне всегда давались мне тяжело. Играть в такой атмосфере, как здесь, конечно, великолепно. Но в конечном счете у меня был хороший шанс впервые за долгое время пройти на «Шлеме» далеко, а я им не воспользовался. Невзирая на атмосферу и все остальное, я очень разочарован сидеть сейчас здесь», — приводит слова Маррея Asapsports.

Также 36-летний теннисист снова ответил на вопрос о возможном завершении карьеры.

«В этом вопросе очень важна мотивация, а ранние поражения на этих турнирах ее не добавляют. После прошлого года я много думал, обсуждал с семьей и решил продолжить. Сейчас заканчивать не планирую. Но это поражение будет еще какое-то время меня преследовать. Надеюсь найти мотивацию и продолжить тренироваться, работать, заставлять себя прибавлять», — сказал Маррей.

В третьем круге Уимблдона соперником Циципаса станет серб Ласло Джере.