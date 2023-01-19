Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Теннис
Новости
Australian Open
Roland Garros
Wimbledon
US Open
Главная
Теннис
«Большой шлем»

Сегодня, 20:06

Энди Маррей вышел в третий круг Открытого чемпионата Австралии, матч с Коккинакисом длился почти 6 часов

Алина Савинова
Энди Маррей.
Фото Reuters
Telegram Дзен

Британский теннисист Энди Маррей в пяти сетах одолел австралийца Танаси Коккинакиса во втором круге Australian Open.

Матч длился 5 часов 50 минут и завершился со счетом 4:6, 6:7, 7:6, 6:3, 7:5 в пользу британца.

Маррей 10 раз подал навылет, допустил 3 двойные ошибки и реализовал 5 брейкпойнтов из 22. На счету Коккинакиса 37 эйсов, 5 двойных ошибок и 4 релизованныйх брейкпойнта из 14.

Этот матч стал самым длинным в карьере 35-летнего британского теннисиста.

Следующим соперником Маррея станет испанец Роберто Баутиста Агут.

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 51 520 000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Второй круг

Энди Маррей (Великобритания) — Танаси Коккинакис (Австралия) — 4:6, 6:7 (4:7), 7:6 (7:5), 6:3, 7:5

Источник: https://www.sport-express.ru/tennis/L/big/ausopen/
Теннис
Australian Open
Энди Маррей
1
28
Читайте также
Немецких шахматистов будут штрафовать за матчи с россиянами. Снова дискриминация
Роналду строит идеальный дом для футбольной пенсии. Но не может найти топ-повара и ловит косые взгляды соседей
Рогов рассказал о локальном наступлении ВС РФ в Запорожской области
В Иране обозначили позицию Тегерана по вхождению в состав РФ новых регионов
В Киеве признали убийство переговорщика Киреева ошибкой спецслужб Украины
Путин по традиции окунулся на Крещение в прорубь в Подмосковье
Материалы сюжета: Australian Open 2023: Медведев против Джоковича и Надаля
Australian Open, 19 января: Рублев прошел Руусувуори и другие матчи второго круга
Зверев — об Australian Open: «У меня не было никаких ожиданий и никаких целей»
Дмитриева считает, что матч с Кордой станет настоящей проверкой для Медведева
Виландер: «Джокович будет играть на одной ноге, если придется»
Дмитриева назвала трех теннисисток, которые разочаровали ее на Australian Open
Жабер уступила 86-й ракетке мира Вондроушовой в матче второго круга Australian Open
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Зверев — об Australian Open: «У меня не было никаких ожиданий и никаких целей»

Australian Open, 19 января: Рублев прошел Руусувуори и другие матчи второго круга