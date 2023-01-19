Энди Маррей вышел в третий круг Открытого чемпионата Австралии, матч с Коккинакисом длился почти 6 часов

Британский теннисист Энди Маррей в пяти сетах одолел австралийца Танаси Коккинакиса во втором круге Australian Open.

Матч длился 5 часов 50 минут и завершился со счетом 4:6, 6:7, 7:6, 6:3, 7:5 в пользу британца.

Маррей 10 раз подал навылет, допустил 3 двойные ошибки и реализовал 5 брейкпойнтов из 22. На счету Коккинакиса 37 эйсов, 5 двойных ошибок и 4 релизованныйх брейкпойнта из 14.

Этот матч стал самым длинным в карьере 35-летнего британского теннисиста.

Следующим соперником Маррея станет испанец Роберто Баутиста Агут.

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 51 520 000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Второй круг

Энди Маррей (Великобритания) — Танаси Коккинакис (Австралия) — 4:6, 6:7 (4:7), 7:6 (7:5), 6:3, 7:5