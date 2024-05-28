Эрика Андреева уступила Соболенко в первом круге «Ролан Гаррос»

Российская теннисистка Эрика Андреева проиграла представительнице Белоруссии Арине Соболенко в матче первого круга Открытого чемпионата Франции-2024 — 1:6, 2:6.

Встреча продолжилась 1 час 9 минут. Андреева дважды подала навылет, совершила 4 двойные ошибки и реализовала 1 брейк-пойнт из 3. На счету Соболенко 1 эйс, 1 двойная и 5 реализованных брейков из 6.

Во втором круге «Ролан Гаррос» Соболенко встретится с победительницей встречи Ирен Бурильо Эскорихуэла (Испания) — Моюка Утидзима (Япония).

Париж (Франция)

Турнир «Большого шлема» Roland Garros

Общий призовой фонд 53 478 000 евро

Открытые корты, грунт

Женщины

Одиночный разряд

Первый круг

Арина Соболенко (Белоруссия, 2) — Эрика Андреева (Россия) — 6:1, 6:2