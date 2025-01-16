Эрика Андреева и Беатрис Хаддад Майя встретятся в матче Australian Open 16 января

Россиянка Эрика Андреева и бразильская теннисистка Беатрис Хаддад Майя встретятся во втором круге Открытого чемпионата Австралии в ночь на четверг, 16 января. Начало матча в спортивном комплексе «Мельбурн Парк» — около 6.30 по московскому времени.

Следить за результатами игры Андреева — Хаддад Майя и других встреч Australian Open можно в нашем матч-центре.

Официальных трансляций Открытого чемпионата Австралии в России нет. Игры в прямом эфире появляются в тематических сообществах социальной сети «ВКонтакте». Также на официальном YouTube-канале турнира проходит мультипликационная трансляция.

Эрика Андреева на предыдущей стадии обыграла китаянку Чжэн Сайсай, а Беатрис Хаддад Майя — аргентинку Хулию Риеру.