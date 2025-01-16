Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
«Большой шлем». Новости
Новости
Australian Open
Roland Garros
Wimbledon
US Open
Главная
Теннис
«Большой шлем»

Сегодня, 05:30

Эрика Андреева — Беатрис Хаддад Майя: смотреть онлайн-трансляцию матча Australian Open

Эрика Андреева и Беатрис Хаддад Майя встретятся в матче Australian Open 16 января
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Эрика Андреева.
Фото Global Look Press
Telegram Дзен

Россиянка Эрика Андреева и бразильская теннисистка Беатрис Хаддад Майя встретятся во втором круге Открытого чемпионата Австралии в ночь на четверг, 16 января. Начало матча в спортивном комплексе «Мельбурн Парк» — около 6.30 по московскому времени.

Следить за результатами игры Андреева — Хаддад Майя и других встреч Australian Open можно в нашем матч-центре.

Официальных трансляций Открытого чемпионата Австралии в России нет. Игры в прямом эфире появляются в тематических сообществах социальной сети «ВКонтакте». Также на официальном YouTube-канале турнира проходит мультипликационная трансляция.

Эрика Андреева на предыдущей стадии обыграла китаянку Чжэн Сайсай, а Беатрис Хаддад Майя — аргентинку Хулию Риеру.

Australian Open
Эрика Андреева
Читайте также
В МИД Армении вызвали посла России
Акинфеев чуть не уехал в Аргентину, «Спартак» перехватил игрока у «Зенита» и додавливает большой трансфер. Главные трансферные слухи РПЛ за 16 января
Чемпионка Украины по гребле сбежала в Россию после призыва в нацгвардию
В Москве застрелили чемпиона России по гиревому спорту Фещенко
ГД приняла в I чтении проект о введении «периода охлаждения» по потребкредитам
Россия и Украина обменялись пленными в формате 25 на 25
Материалы сюжета Открытый чемпионат Австралии 2025: расписание и результаты, новости и обзоры
Касаткина сыграет с Путинцевой в третьем круге Australian Open
Панова в паре с Го вышли во второй круг Australian Open
Касаткина победила Яфань и вышла в третий круг Australian Open
Елена Рыбакина — Ива Йович: смотреть онлайн-трансляцию матча Australian Open
Юлия Путинцева — Чжан Шуай: смотреть онлайн-трансляцию матча Australian Open
Карен Хачанов — Габриэль Диалло: смотреть онлайн-трансляцию матча Australian Open
Сегодня
Вчера
Неделя