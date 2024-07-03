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Эрика Андреева — Донна Векич: смотреть трансляцию матча Уимблдона 2024

Эрика Андреева во 2-м круге Уимблдона сыграет против представительницы Хорватии Векич 3 июля
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
Эрика Андреева.
Фото Global Look Press
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Российская теннисистка Эрика Андреева сыграет против Донны Векич из Хорватии во втором круге Уимблдонского теннисного турнира в среду, 3 июля.

На сайте «СЭ» пройдет текстовая онлайн-трансляция соревновательного дня в перекличке. На территории России легальной трансляции турнира не будет. В прямом эфире смотреть матч Андреева Векич можно в соцсети «ВКонтакте» в тематических пабликах.

28-летняя представительница Хорватии в 1-м круге Уимблдона одержала волевую победу над Сю Ван из Китая — 3:6; 6:3; 6:4. 20-летняя российская теннисистка в попала в основную сетку Уимблдона как лаки-лузер из-за травмы Арины Соболенко, которая снялась с турнира в последний момент. В первом круге россиянка победила Эмину Бекташ из США — 7:6 (7:5); 3:6; 6:3.

Уимблдон-2024 проходит с 1 по 14 июля в Великобритании. Основная информация о турнире доступна в нашем материале.

Турниры «Большого шлема»: новости и материалы, «Уимблдон», Australian Open, US Open, «Ролан Гаррос»

Теннис
Уимблдон
Донна Векич
Эрика Андреева
0
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