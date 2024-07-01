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Эрика Андреева — Эмина Бектас: смотреть трансляцию матча Уимблдона 2024

Андреева сыграет с Бектас в первом круге Уимблдона 1 июля
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Эрика Андреева.
Фото Getty Images
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Российская теннисистка Эрика Андреева сыграет с американкой Эминой Бектас в первом круге Уимблдона в понедельник, 1 июля. Начало — в 17.00 по московскому времени. Турнир «Большого шлема» проходит на травяных кортах Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета в Лондоне (Англия).

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию первого круга. В России легальной трансляции турнира не будет. В прямом эфире смотреть матч Андреева — Бектас можно в соцсети «ВКонтакте» в тематических пабликах. Видеоплеер появится на этой странице ближе к началу матча.

Россиянка заменит белоруску Арину Соболенко, которая снялась с Уимблдона из-за травмы.

Турниры «Большого шлема»: новости и материалы, «Уимблдон», Australian Open, US Open, «Ролан Гаррос»

Теннис
Уимблдон
Эрика Андреева
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