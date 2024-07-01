Эрика Андреева обыграла Бектас и вышла во второй круг Уимблдона

Российская теннисистка Эрика Андреева в первом круге Уимблдона обыграла американку Эмину Бектас со счетом 7:6 (7:5), 3:6, 6:3. Встреча продолжалась 2 часа 20 минут. На счету 20-летней россиянки 6 эйсов, 3 двойные ошибки и 2 реализованных брейк-пойнта из 6. Во втором круге Андреева встретится с итальянкой Ясмин Паолини. Лондон (Великобритания) Турнир «Большого шлема» Wimbledon Общий призовой фонд 63 470 000 долларов Открытые корты, трава Женщины Одиночный разряд Первый круг Эрика Андреева (Россия, LL) — Эмина Бектас (США) — 7:6 (7:5), 3:6, 6:3 Донна Векич (Хорватия) — Ван Сиюй (Китай) — 3:6, 6:3, 6:4 Лулу Сун (Новая Зеландия, Q) — Чжэн Циньвэнь (Китай, 8) — 4:6, 6:2, 6:4 Дарья Сэвилл (Австралия) — Пейтон Стирнс (США) — 6:4, 6:2 Наоми Осака (Япония, WC) — Диан Парри (Франция) — 6:1, 1:6, 6:4 Мэдисон Кис (США, 12) — Мартина Тревизан (Италия) — 6:4, 7:6 (7:4) Юрико Миядзаки (Великобритания, WC) — Тамара Корпач (Германия) — 6:2, 6:1 Слоан Стивенс (США) — Эльза Жакемо (Франция) — 6:3, 6:3